Хэллоуин в режиме карантина. В Киеве покажут перформанс "Carmen Бордель" и парад зомби

Под вопросом остается проведение парада зомби в центре столицы / Фото: Коллаж: Сегодня

По случаю Хэллоуина в столице запланированы масса вечеринок и мероприятий. Их проведение анонсируют на 29, 30 и 31 октября. Организаторы мероприятий пока их не отменяют. Говорят, что ждут официального документа про переход города в красную зону, а некоторые и не думают их отменять.

Ждут официального локдауна

В ТРЦ Retroville на Хэллоуин запланирован карнавал в мексиканском стиле. Событие стартует в субботу, 30 октября, в 14:00 на главной площади торгового центра – проспект Правды, 47. Празднование продлится и 31 октября. Вход для посетителей – свободный.

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В программе фестиваля:

горячее шоу Mariachi Mexico;

зажигательные мексиканские песни и танцы;

мастер-классы по латиноамериканской хореографии;

яркие карнавальные костюмы, прически и грим в стиле Santa Muerte;

тематические фотозоны.

"Мы пока не отменяли наше мероприятие на Хэллоуин, поскольку еще нет официального документа про ограничения и красную зону. Если что-то поменяется, мы известим об изменениях посетителей на нашем сайте", – сообщили нам в администрации ТРЦ.

В некоторых заведениях заверяют, что их сотрудники все прошли вакцинацию, и смогут работать в красной зоне.

Бордель на Хэллоуин

А вот в резиденции Osocor Residence на Хэллоуин обещают костюмированный перформанс 18+ под названием "Carmen Бордель".

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"Стать свидетелями и участниками эксклюзивного шоу, страстного шабаша, смогут только 150 гостей, чтобы сохранить интимность и мистичность вечера", – анонсируют мероприятие на сайте резиденции.

Здесь тоже говорят, что не планируют отменять мероприятие из-за введения жестких ограничений в столице.

"Карантин еще не подтвердили, поэтому у нас все запланированное остается в силе. Если (локдаун) введут – наше шоу на Хэллоуин все равно не отменяется. Мы не боимся проверок. У нас проветривается зал, столики расставлены на безопасном расстоянии, имеется достаточно антисептика", – сообщила нам администратор заведения.

Парад зомби

Под вопросом остается проведение парада зомби в центре Киева. Ранее организаторы сообщали, что Zombie Walk в Киеве стартует накануне Хэллоуина, 30 октября в 13:30 возле памятника Ярославу Мудрому рядом со станцией метро "Золотые ворота".

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"Черт знает сколько зомби, призраков, мутантов и прочей нечисти, которая оживает в эти осенние дни, выйдет на улицы города пугать прохожих жутким видом, криками и поведением. Будут и "выжившие", чья миссия состоит в защите уцелевшего после "апокалипсиса" населения города. Люди в камуфляже и противогазах будут сопровождать колонну зомби, "отстреливать" их, уничтожая зомби-вирус", – сообщают организаторы на своей странице в социальных сетях.

Пока неизвестно состоится ли ежегодный парад зомби. Фото: Дмитрий Ткаченко / Фото: Facebook

Планировалось, что в параде зомби примут участие до двух сотен человек. Они пройдут центром города по Крещатику к Арке дружбы народов и на Владимирскую горку.

Сейчас организаторы уже сомневаются в его масштабном проведении из-за перехода Киева в красную зону. Если шествие зомби и состоится, то оно будет немногочисленным.

Тусовка для студентов

Большую вечеринку, посвященную празднику Хэллоуин, планируют провести для всех студентов Киева на площадке Ледового стадиона. Мероприятие запланировано на 29-30 октября.

"Совсем скоро вы с головой окунетесь в атмосферу этого праздника", – обещают организаторы и приглашают на тусовку студентов со всех вузов Киева.

Отменят ли организаторы вечеринку из-за жесткого карантина, пока неизвестно.

А можно ли устраивать гульбу?

В Госпродпотребслужбе Киева говорят, что массовые мероприятия в закрытых помещениях в красной зоне – запрещены.

"Заведения не могут работать без предварительного предъявления сертификата про вакцинацию или предъявления результатов ПЛР-тестов. У нас есть преференция для вакцинированных граждан. Если такие граждане собираются проводить в красной зоне какие-то мероприятия, то им это разрешается, например, вечеринки, концерты, дискотеки. Единственное условие, что и персонал заведения, и его гости должны быть полностью вакцинированными", – сообщил сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

По слова Олега Рубана, проверки заведений Киева будут проводиться каждый день.

"Мы не привязываемся именно к Хэллоуину, мы будем выполнять свою ежедневную работу. Каждый день в городе работают в вечерние и дневные смены по 10 выездных бригад. Общее число мобильных групп – 20. В их состав входят сотрудники РГА, Национальной полиции и Госпродпотребслужбы. В зависимости от информации, которая нам поступает от жителей города – выезжаем на место и проводим проверку соблюдения норм карантина", – говорит Олег Рубан.

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