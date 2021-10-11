Досудебное расследование продолжается / Фото: Коллаж: Сегодня

Обнаружили хищение 150 млн гривен на строительстве Подольского моста – прокуратура сообщила о подозрении руководству КП, генподрядчику и подрядчикам. Объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют документам.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Telegram.

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"В апреле 2017 года между КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и генподрядчиком заключен договор генподряда на выполнение работ по объекту: "Строительство Подольского мостового перехода через р. Днепр в Киеве". Во исполнение этого договора, в ноябре 2019 генподрядчик привлек подрядные организации для якобы оказания услуг по использованию наемного нестандартного оборудования с операторами (машинистами и вспомогательным персоналом), включая перемещение тяжелых грузов и другие дополнительные услуги", – говорится в сообщении.



В течение 2020 года, на основании выполненных работ из бюджета было перечислено 148 млн грн., но выполнение работ на вышеуказанную сумму не подтвердилось документально и фактически.

Кому сообщили о подозрении

"В течение августа-ноября 2020 года между заказчиком строительства, генподрядчиком и подрядчиками составлены и подписаны акты приемки выполненных работ по устройству антикоррозийной защиты металлических элементов несущих конструкций пролетного сооружения моста", – добавляют в прокуратуре.По заключению экспертов, объемы и стоимость выполненных работ не соответствуют документам. Сумма завышения составляет около 1, 8 млн гривен.

Первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений Киева" и руководителю генподрядной организации сообщено о новых подозрениях по новым установленным эпизодам по ч. 2 ст. 367 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины соответственно.



Кроме того, вручено извещение о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины двум руководителям подрядных организаций, которые фактически были привлечены для выполнения работ по завышенным ценам и обналичивания средств.



Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерб по этим эпизодам составляет около 150 млн гривен.



Досудебное расследование продолжается.

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Когда откроют Подольский мост

До конца этого года власти Киева планируют открыть движение автотранспорта по Подольскому мосту-долгострою. Об этом на информационный запрос сайту "Сегодня" сообщили в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева".

По состоянию на первое полугодие 2021 года готовность по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в Киеве" составляет 65%.

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