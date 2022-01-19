Холодно и ветрено: погода в Украине 19 января

Местами ожидается до 7 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"
Погода в Украине в среду, 19 января, будет без осадков. На всей территории страны ожидается мороз. Кроме того, прогнозируют порывы ветра до 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.
На западе прогнозируется от -1 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 0 градусов.
В северных регионах – от -7 до +2 градусов. На юге ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Из-за "минусовой" температуры на дорогах возможна гололедица!
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.