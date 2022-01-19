Холодно и ветрено: погода в Украине 19 января

Местами ожидается до 7 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 19 января, будет без осадков. На всей территории страны ожидается мороз. Кроме того, прогнозируют порывы ветра до 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -1 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 0 градусов.

В северных регионах – от -7 до +2 градусов. На юге ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Из-за "минусовой" температуры на дорогах возможна гололедица!

Рекомендации для пешеходов во время гололеда: