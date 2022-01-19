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Холодно и ветрено: погода в Украине 19 января

Владимир Козырь
19 января, 06:00
Сегодня в Украине прогнозируют порывы ветра и мороз, однако не будет осадков

Местами ожидается до 7 градусов мороза/Коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 19 января, будет без осадков. На всей территории страны ожидается мороз. Кроме того, прогнозируют порывы ветра до 12 м/с. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня в Украине не будет ни дождя, ни снега. Ветер — юго-западный, 7-12 м/с.

На западе прогнозируется от -1 до +2 градусов. На востоке столбики термометров будут колебаться от 5 градусов мороза до 0 градусов.

В северных регионах – от -7 до +2 градусов. На юге ожидается от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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Из-за "минусовой" температуры на дорогах возможна гололедица!

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.