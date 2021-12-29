Хотела "замять"? Чиновница Минобразования прокомментировала ДТП с ее пьяным мужем

Женщина опровергает, что пыталась "решить" ситуацию с ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня
Чиновница Министерства образования и науки Галина Калиневич официально отреагировала на резонансное ДТП в Киеве, которое устроил ее муж в состоянии алкогольного опьянения. Она подтвердила, что действительно приезжала на место аварии.
Комментарий разместила пресс-служба Минобразования.
Реакцию опубликовали в ответ на запрос СМИ по поводу аварии. Калиневич опровергает, что пыталась "решить" ситуацию.
"Я подтверждаю информацию о том, что вчера прибыла на место ДТП с участием своего мужа. Однако я категорически опровергаю упреки отдельных анонимных телеграмм-каналов в свой адрес о том, что якобы пыталась "решить" ситуацию", – заявила она.
Также чиновница добавила, что ее муж сотрудничает с органами патрульной полиции и "понесет предусмотренное законом административную ответственность".
В то же время Калиневич подчеркнула, что никоим образом "не влияет на работу правоохранительных органов по этому делу".
"Все перед законом равны. И так должно быть", – отметила она.
Подробности аварии
Вечером 28 декабря Николай Кучер спровоцировал массовое ДТП. Впоследствии стало известно, что это муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич. Он был пьян за рулем KIA Sorento и спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями.
Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях". На место аварии быстро приехала самая чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.
Также известно, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.
В ДТП существуют пострадавшие
Как сообщили новостям "Сегодня" проинформированные источники в правоохранительных органах, в результате столкновения пострадали два водителя:
- водитель Hyundai – его госпитализировали с сотрясением головного мозга,
- водитель KІА – его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
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