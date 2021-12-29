Хотела "замять"? Чиновница Минобразования прокомментировала ДТП с ее пьяным мужем

Женщина опровергает, что пыталась "решить" ситуацию с ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

Чиновница Министерства образования и науки Галина Калиневич официально отреагировала на резонансное ДТП в Киеве, которое устроил ее муж в состоянии алкогольного опьянения. Она подтвердила, что действительно приезжала на место аварии.

Комментарий разместила пресс-служба Минобразования.

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Реакцию опубликовали в ответ на запрос СМИ по поводу аварии. Калиневич опровергает, что пыталась "решить" ситуацию.

"Я подтверждаю информацию о том, что вчера прибыла на место ДТП с участием своего мужа. Однако я категорически опровергаю упреки отдельных анонимных телеграмм-каналов в свой адрес о том, что якобы пыталась "решить" ситуацию", – заявила она.

Также чиновница добавила, что ее муж сотрудничает с органами патрульной полиции и "понесет предусмотренное законом административную ответственность".

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В то же время Калиневич подчеркнула, что никоим образом "не влияет на работу правоохранительных органов по этому делу".

"Все перед законом равны. И так должно быть", – отметила она.

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Подробности аварии

Вечером 28 декабря Николай Кучер спровоцировал массовое ДТП . Впоследствии стало известно, что это муж чиновницы Министерства образования и науки Украины Галины Калиневич. Он был пьян за рулем KIA Sorento и спровоцировал столкновение сразу с двумя автомобилями.

Виновник ДТП заявил, что его жена работает в очень больших "связях". На место аварии быстро приехала самая чиновница. По словам очевидцев, она делала все, чтобы избежать ответственности.

Также известно, что пьяный водитель отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.

В ДТП существуют пострадавшие

Как сообщили новостям "Сегодня" проинформированные источники в правоохранительных органах, в результате столкновения пострадали два водителя:

водитель Hyundai – его госпитализировали с сотрясением головного мозга,

водитель KІА – его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

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