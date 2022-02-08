Играл "в шашки": в Киеве блогер устроил ДТП на оживленной дороге (видео)

Авария обошлась без потерпевших / Коллаж "Сегодня"

На Днепровской набережной в Киеве вчера, 7 февраля, в ДТП попализвестный стример Evelone. Он устроил на оживленной трассе игры "в шашечки" и маневрировал в потоке автомобилей.

Об этом сообщает Ху**ая Украина.

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Что известно

На видео видно, что в какой-то момент на дороге что-то пошло не так. Быстрая езда стримера закончилась столкновением с Ford Fusion и вызовом на место патрульных.

Парень разбил свою Audi RS 7 за 6 миллионов гривен. Потерпевших в аварии не было.

"В данном ДТП обошлось без потерпевших. На место выезжали сотрудники патрульной полиции. Они оформляли данное дорожно-транспортное происшествие", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Патрульные составили протокол за нарушение правил дорожного движения. Материалы направят в суд.

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"Буду наглеть": претендентка на Мисс Украина промчалась на авто по тротуару

В Харькове претендентка на Мисс Украина 2021 Юлия Андриенко показала "мастер-класс" езды. Девушка решила в непогоду проехать по тротуару.

В городе выпало много снега и образовались пробки на дорогах. Девушка решила схитрить и объехать их, но поехала через тротуар. Свою езду водительница также выложила у себя в instagram.

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"Говорила, что мне нельзя высокую машину, иначе я буду наглеть", – добавила девушка.

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