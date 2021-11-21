"Их ложь унижает". В центре столицы повесили баннер с изображением Зеленского и Ермака (фото)

Баннер с Владимиром Зеленским и Андреем Ермаком повесили на Крещатике/Коллаж: Сегодня

В Киеве перед началом памятного шествия в честь Героев Небесной Сотни вывесили баннер с обвинениями во лжи, на котором изображены президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Сергей Руденко.

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Как выглядел баннер?

На баннере был изображен президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Их фото сопровождали надписи "Их ложь унижает" и "Защитим наше достоинство". Баннер повесили на помещении торгового центра "Globus", что в самом сердце столицы.

Баннер подвесили на ТЦ "Globus" и сверху подсветили красными огнями/Фото: Facebook-страница Сергея Руденка

Родственники Героев Небесной сотни кричали Зеленскому "позор"

Родственники Героев Небесной Сотни встретили президента Украины Владимира Зеленского с криками "позор" и "предатель" во время мероприятий по случаю чествования памяти активистов Евромайдана на Аллее Героев Небесной сотни в Киеве.

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Президент возложил цветы и в сопровождении политиков и охраны возвращался обратно. В это время ему вслед кричали члены семей Небесной Сотни, которые собрались у мемориала с портретами погибших участников Революции Достоинства.

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