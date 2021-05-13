Сымитировал несчастный случай: под Киевом таксист обокрал и убил собственную тетю (фото)

Он напал на женщину и украл из дома все деньги, а потом сбросил бесчувственное тело с высоты – правоохранители выясняют все обстоятельства

В селе Тарасовка Киевской области произошло жестокое убийство – 31-летний таксист убил собственную тетю.

Об этом заявил руководитель полиции области Андрей Небытов.

По данным следствия, мужчина набрал долгов, но расплатиться у него было нечем, тогда он спланировал разбойное нападение. Таксист приехал к родственникам и дождался, пока хозяин дома пойдет на дежурство, а сам напал на тетю и забрал из дома все деньги.

"Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание" , – говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали племянника по горячим следам, но уже в Одессе, куда он сбежал.

Напомним, во Львове мужчину до смерти забили ножом и молотком, а потом пытались сжечь.

Кроме того, на Полтавщине нашли мертвой 17-летнюю девушку – ее изнасиловали.