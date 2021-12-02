Инклюзивность по-киевски? Мы разобрались, насколько удобна столица для людей с инвалидностью

Насколько приспособлен Киев для людей с инвалидностью / Фото: Коллаж: Сегодня

Как людям с инвалидностью живется в столице. Могут ли они беспрепятственно съездить в больницу, аптеку или просто по своим делам. Сайт "Сегодня" решил узнать подробности.

Отсутствие удобной инфраструктуры

Одна из существенных проблем – это инфраструктура, которая неудобная и не приспособлена под нужды людей с инвалидностью.

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По словам президент Института реформ и развития Киева Александра Вовченко, ярким отражением того, что Киев не является городом равных возможностей для всех, есть то, что мы редко можем видеть маломобильных людей в городе.

"Именно из-за непродуманности столичной инфраструктуры эти люди вынуждены находиться дома и быть "отрезанными" от общества. Ведь каждый выход из дома для маломобильных людей в Киеве несет дополнительные физические и психологические трудности. Люди ждут огромное количество преград: лестницы, перепады высот, бордюры, разнообразные переходы, отсутствие удобных тротуаров. Большинство заведений социальной инфраструктуры не приспособлены для маломобильных людей. Аналогичная ситуация в жилых домах: в которых отсутствуют большие лифты и широкие двери", – говорит он.

Также он добавляет, что для людей с проблемами зрения и слуха тоже достаточно критическая ситуация. Практически нигде нет тактильной плитки. Бесконечные запаркованные тротуары, а также беспорядочная торговля создают немало барьеров для маломобильных граждан.

"Все это нужно кардинально изменять. К этой работе нужно привлекать квалифицированных специалистов, а также самых маломобильных людей. Столичные власти должны собрать информацию по всем районам и Киеву – проанализировать критическую ситуацию и начинать настоящую реформу в этом направлении. Тем самым показать пример для других украинских городов, где ситуация гораздо хуже", – сказал Александр Войченко.

В столице работает социальное такси

Несколько лет назад социальная служба Киева запустила услугу вызова бесплатного такси для инвалидов.

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Социальное такси оборудовано специальными электроподъемниками, телевизором, кондиционером, обогревателем, аптечками и четырьмя дополнительными местами для сопровождающих человека с инвалидностью. В одном автомобиле могут перевозить сразу троих людей с инвалидностью.

Вызвать "социальное такси" можно по телефону 044-450-83-47.

Как киевлянам оформить данную услугу?

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На каждого гражданина, которого обслуживает отделение, ведется личное дело, в котором содержится:

письменное заявление гражданина (по форме);

копия справки или удостоверения об установлении группы инвалидности;

медицинское заключение о способности к самообслуживанию и необходимости в посторонней помощи (потребность в транспортном перевозке специализированными автомобилями) (по форме);

справка о регистрации места жительства.

Как спуститься в метро

Сложнее добираться в пункт назначения на метро, но это возможно. Ведь 14 станций Киевского метрополитена полностью приспособлены для передвижения лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в частности, оборудованы лифтами и подъемниками:

"Вырлица" – четыре лифта, три специальных подъемника;

"Бориспольская" – два лифта, два специальных подъемника;

"Красный хутор" – девять лифтов;

"Демеевская" – два лифта, два специальных подъемника;

"Голосеевская" – три лифта;

"Васильковская" – четыре лифта, два специальных подъемника;

"Выставочный центр" – два лифта;

"Ипподром" – пять лифтов;

"Теремки" – четыре лифта;

Второй выход на станции "Дарница" – один специальный подъемник;

Второй выход на станции "Лесная" – два специальных подъемника;

"Левобережная" – два специальных подъемника;

"Святошино" – три лифта, три специальных подъемника;

"Сырец" – один пандус.

Карта метро для людей с инвалидностью / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Также можно воспользоваться лестничным гусеничным подъемником LG 2004 на трех станциях, а именно: "Крещатик", "Академгородок" и "Позняки".

Также в вестибюлях шести пересадочных станций Киевского метрополитена есть рельефнографические карты-схемы Киевского метрополитена, которыми могут воспользоваться, наравне с другими, пассажиры с нарушениями зрения.

Отметим, что для безопасного передвижения по подземке пассажир маломобильной группы может заказать сопровождение. Для этого необходимо позвонить по номеру (044) 238-55-11, но не позднее чем за час до запланированного перемещения и сообщить дату, время и маршрут следования в метрополитене для организации сопровождения.

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