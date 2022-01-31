Ищут свидетелей. В Киеве вандалы разрушили миниатюру Дома Кристера (фото)

В столице вандалы поглумились над мини-скульптурой / Фото: Коллаж: Сегодня

В парке Киева уничтожили миниатюру памятника архитектуры – копию Дома Кристера. Уменьшенную копию двухэтажного дома известных садоводов установили в столичном парке "Горка Кристера" в декабре прошлого года.

Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

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"Какие-то бестолковые лица разрушили памятный мини-дом, который недавно установили в честь дома Кристера.

Если кто-то владеет информацией о лицах, которые это сделали – будем рады видеть в частных сообщениях. Анонимность гарантируем", – пишут в Сети.

Мини-памятник архитектуры разрушили / Фото: Киев Оперативный

Миниатюра была сделана из дерева. На скульптуре была табличка с описанием на украинском и английском языках, а также шрифтом Брайля.

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Дом Кристера

Дом Кристера – это потерянный интересный образец архитектуры окрестностей Киева на Приорке. Эта семья садоводов активно занималась превращением столицы в город-сад.

В соцсети появились фотографии, что осталось от миниатюры. Вандалы уничтожили скульптуру до основания.

Уничтожили Маленького принца

Напомним, вандалы дважды поглумились над культовой скульптурой Маленького принца, которая уже много лет украшает Пейзажную аллею. Принцу оторвали правую бронзовую руку, в которой он держал саблю, а за несколько дней до этого неизвестные вырвали бронзовую фигурку лисенка, стоявшего у ног Маленького принца.

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