Из Киева в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски (фото)

«Смоленская Богородица (Одигитрия)». Фото: коллаж "Сегодня"

Ценную икону национального значения пытались переслать в США под видом кухонной доски. Икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" имеет историческую и культурную ценность.

Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

В международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.

Фото: Киевская таможня

"Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было", – говорится в сообщении.

Фото: Киевская таможня

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Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаружена святыня – написанная иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии, и несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет ценность.

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По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Икону изъято.

Фото: Киевская таможня

Ранее мы писали, что в Харьковской области правоохранители задержали в пункте пропуска Гоптовка жительницу Запорожья за попытку контрабанды пяти старинных икон в Россию.