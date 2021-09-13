Загадочная смерть в Киеве. В детском лагере скончался 12-летний мальчик

Отец мальчика Игорь воспитывал сына сам. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве в детском лагере "Артек", который расположен в Пуще-Водице, скончался 12-летний Павел Т. Ребенок приехал на отдых из города Кропивницкий.

В полиции Киева "Сегодня" подтвердили, что мальчик умер 12 сентября.

"По факту смерти начато уголовное производство по части первой статьи 115 с пометкой природная смерть. Поскольку на данный момент еще нет результатов экспертизы, мы не можем окончательно квалифицировать данное событие", – рассказали в полиции Киева.

В полиции пока не рассказывают другие подробности. Известно, что мальчика воспитывает отец-инвалид.

В самом лагере сотрудники тоже избегают общения с журналистами.

Медики, с которыми мы пообщались говорят, что только заступили на смену. Известно, что мальчик умер до приезда скорой помощи.

Что известно

Как сообщает OBOZREVATEL, утром, около 9:00, ребенка осмотрел врач – мальчик обратился с жалобой на недомогание – и медик оставил его в палате. Около 12:00 врач зашел проведать несовершеннолетнего и увидел, что тот не дышит – несмотря на усилия и реанимационные мероприятия, житель Кропивницкого скончался. Тело отправлено на экспертизу.

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Павел жил вместе с отцом, который и занимался его воспитанием. Несмотря на то, что у семьи есть проблемы с финансами, мужчина старался дать своему сыну все необходимое.