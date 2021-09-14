Из Лукьяновского СИЗО могут сделать гостиницу – Малюська

Часть Лукьяновского изолятора ближайшие годы еще останется там / Фото: Коллаж: Сегодня
В будущем на месте Лукьяновского следственного изолятора может появиться отель. Уже обсуждается строительство нового СИЗО под Киевом.
Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал в интервью "РБК-Украина".
В комментарии глава Минюста отметил, что чиновники разрабатывают проектно-сметные документы для строительства следственных изоляторов в Киевской области. Уже в этом году должны начаться строительные работы.
"Его (СИЗО) тоже теоретически можно было бы продать. Но там другая проблема. Сейчас в нем содержится более двух тысяч человек, а тот объект, который мы ему на замену строим по Бориспольской трассе, будет рассчитан на одну тысячу. Соответственно, тысяча еще останется в Лукьяновке", – говорит Малюська.
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По его словам, поэтому речь будет идти о замораживании и изменении назначения только части СИЗО. Остальная часть Лукьяновского изолятора ближайшие лет 5-6 еще останется там.
"Заключенные из "Катьки" (самый старший 200-летний корпус. – Ред.) переедут на Борисполь", – добавляет министр.
Он отметил, что сейчас в части Лукьяновского СИЗО планируют сделать гостиницу.
Платные камеры в СИЗО
В 2020 году Минюст запустил экспериментальный проект – за деньги начал предоставлять улучшенные условия проживания и питания для заключенных. Первые платные камеры появились в Киевском изоляторе, затем их открыли во Львове и Чернигове.
Что находится в платной камере:
- обычная или двухъярусная кровать с деревянными быльцами;
- стол и стулья;
- шкаф для одежды;
- огороженный санузел;
- полка;
- смеситель и умывальник;
- телевизор с подставкой;
- микроволновка;
- урна;
- инвентарь для уборки.
Интересно, что размер оплаты зависит от срока пребывания в камере: в Киеве – 2000 гривен за сутки, 8000 гривен за неделю и 12 000 гривен за месяц.
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