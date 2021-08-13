Из международного аэропорта "Борисполь" открывают новые рейсы: куда можно полететь и на каких условиях

Маленькие путешественники в аэропорту. Фото: коллаж "Сегодня"

В августе из международного аэропорта "Борисполь" можно будет улететь в Испанию, Францию и Португалию, а осенью возобновят полеты на солнечный Занзибар. В авиакомпании SkyUp сайту "Сегодня" рассказали об открытии новых направлений.

Летим в Португалию

23 августа авиакомпания SkyUp открывает маршрут Киев – Лиссабон – Киев. Планируется, что рейсы будут выполняться раз в неделю – по понедельникам в 16:25.

Правила въезда в Португалию

Сейчас въезд гражданам Украины на условиях безвизового режима на территорию континентальной Португалии открыт.

Все пассажиры старше 12 лет должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа.

Или справки о результатах быстрого теста на антитела к COVID-19 (TRAg), сделанного не более чем за 48 часов.

Также можно предоставить действительный европейский (издан в любой стране ЕС) COVID-сертификат (в бумажном или в электронном варианте).

Кроме того, все пассажиры должны заполнить специальную форму.

Летим в Испанию

Из аэропорта "Борисполь" будут отправляться рейсы в Испанию. Как заверяют в авиакомпании SkyUp в августе они планируют летать из Киева в Барселону, Аликанте и на Тенерифе.

Рейс Киев – Тенерифе – стартует с 20 августа. Летать будут по пятницам.

Рейс Киев – Барселона – стартует с 21 августа. Летать будут по средам и субботам.

Рейс Киев – Аликанте – стартует 22 августа. Летать будут по четвергам и воскресеньям.

Правила въезда в Испанию

С 27 июля украинцы могут свободно въезжать в страну без предоставления справок о вакцинации или отрицательных тестов на Covid-19. Единственное условие – специальная анкета, заполненная заблаговременно, до вылета, на портале МОЗ Испании или в приложении SpTH (Google Play, App Store). Полученный после заполнения QR-код может проверяться перед посадкой на рейс.

Летим во Францию

Также в августе авиакомпания SkyUp возобновляет рейсы во Францию.

С 20 августа рейсы Киев – Париж- Бове – будут выполнятся три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

С 19 августа рейсы Киев – Ницца – Киев будут выполнятся дважды в неделю: по четвергам и воскресеньям.

Правила въезда в Францию

Для въезда в страну взрослым и детям старше 12 лет нужно соблюдать одного из условий на выбор:

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Иметь сертификат о полной вакцинации одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции. Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию, и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и / или об отсутствии контактов с лицами, заболевших Covid-19.

Иметь отрицательно ПЦР-тест, сделанный не менее чем за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, сделанный не более чем за 24 часа до въезда.

Осенью в Занзибар

С 23 октября SkyUp открывает полетную программу из международного аэропорта "Борисполь" в Танзанию на остров Занзибар. Летать будут дважды в неделю по средам и субботам, а с Нового года количество полетов увеличат до 4-х раз в неделю.

Условия въезда:

Для посещения Занзибара украинцам необходима виза. Ее можно оформить по прибытии в страну в аэропорту. Стоимость составляет $50 с человека. Виза действует в течение 90 дней.

Сейчас путешественникам необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Кроме того, туристы должны заполнить онлайн-форму не более чем за 24 часа до пересечения границы. Однако правила и требования могут измениться. Рекомендуем проверять их ближе к дате вылета.

Ограничения перелетов из-за карантина

Ранее министерство иностранных дел Украины (МИД) провели переговоры об открытии авиационного сообщения с другими странами, приостановленного из-за пандемии.

Украина не ждала запросов других государств, а сама начала переговоры по поводу возобновления регулярного авиасообщения, остановленного из-за пандемии коронавируса.

Как рассказали тогда в МИД, авиасообщение возобновляется с теми странами ЕС, в которых уже восстановлено регулярное авиасообщение.

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