Из Узбекистана, Азербайджана и Грузии. В Киеве поймали группу нелегалов на рынке "Троещина"

Некоторым из них грозит штраф или принудительное возвращение домой

Задержание нелегалов в столице. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

В Киеве в ходе рейда на рынке "Троещина" обнаружили 26 иностранцев, которые незаконно находились в Украине. Правонарушители прибыли под предлогом обучения и трудоустройства, но у них истек срок законного пребывания в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Некоторым из них грозит штраф до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или депортация.

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В полиции Киева нам рассказали, что подобные рейды на рынке "Троещина" проводятся почти каждую неделю совместно с представителями управления государственной миграционной службы Украины.

"В данном случае, выявлены нелегалы из Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Эти люди были фиктивно трудоустроены и работали на этом рынке продавцами и грузчиками. На территорию Украины они попали нелегально. 24 иностранца нарушили правила пребывания на территории Украины. Их принудительно отправят домой", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее мы писали, что СБУ заблокировала два канала нелегальной миграции. В Луганской области правонарушители изготовляли поддельные документы в подпольной мастерской.