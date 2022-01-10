Из-за непогоды? В Киеве на ходу загорелся трактор коммунальщиков (видео)

В столице горел транспорт коммунальщиков. Фото: коллаж "Сегодня"
В понедельник, 10 января, в Киеве во время работы коммунальщиков загорелся трактор. В результате ЧП никто не пострадал.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".
Подробности
10 января на Столичном шоссе во время работы загорелся трактор. По словам испуганного водителя, пожар мог произойти из-за короткого замыкания. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Случайные прохожие смогли собственными силами погасить огонь, поэтому спасателям ГСЧС оставалось только смыть топливо с асфальта.
В Кривом Роге в насос затянуло трех работников водоканала
В Кривом Роге 18 сентября на предприятии во время выполнения работ погибли три человека. Полиция открыла уголовное производство.
"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", – говорится в сообщении.
Правоохранители по указанному факту внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).
В пресс-службе ГСЧС рассказали, что 18 сентября в 10:08 спасателям поступило сообщение о ЧП от диспетчера КП "Кривбасводоканал". Прибыв на место, спасатели установили, что тела без признаков жизни находятся в конструкции горизонтального отстойника на глубине 6 метров.
Со дна отстойника с помощью веревки подняли тела погибших на поверхность. Погибли три человека (1962, 1982 и 1978 года рождения).
Местный журналист Олег Ермолинских заявил, что погибли работники "Кривбассводоканала". Они не убедились в безопасности, не замерили содержание газов в помещении, и их затянуло в насос.