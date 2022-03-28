Из-за обстрела оккупантов задерживаются два поезда в Киевской области

Оккупанты обстреляли железную дорогу / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате вражеских обстрелов в Киевской области повреждена контактная сеть "Укрзализныци". Два поезда задерживаются.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

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"В результате обстрела, начавшегося в 12:52, повреждена контактная сеть на перегоне Вишневое – Боярка в Киевской области. По влиянию будет задержан поезд 16 Рахов – Харьков и поезд 14 Солотвино – Киев", – сказано в сообщении.

Также в "Укрзализныце" добавили, что все пассажиры и поездные бригады невредимы и на безопасном расстоянии от эпицентра событий.

Указано, что информация о времени задержки и о возможном влиянии на другие рейсы будет обновляться.

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"Укрзализныця" возвращает платный проезд на некоторые рейсы

Все нерегулярные эвакуационные рейсы бесплатны, однако с 21 марта "Укрзализныця" вернула платный проезд на рейсы, которые едут с запада в центр, к востоку и югу, а также в определенные страны.

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