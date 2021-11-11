Издевательства над бабушкой в Киеве. Парень уехал из города и просит денег в Сети (фото)

Подростки направляли пистолет на больную бабушку / Коллаж "Сегодня"
Один из 18-летних обвиняемых в издевательствах над больной лежащей бабушкой уехал из Киева. Также парень просит денег.
Об этом он написал в Instagram, пишет сайт ТСН.
Подробности
Парень показал сообщение от Оболонской окружной прокуратуры Киева и просит 30 тысяч гривен.
Также он опубликовал свою локацию – это город Винница.
Что случилось
Ситуация произошла в квартире одного из домов на улице Героев Днепра на столичной Оболони. Двое парней у своего друга решили снять видео издевательства над 76-летней больной бабушкой, которая лежит в течение 5 лет и последние 3 года не разговаривает.
Один из молодых людей взял предмет, похожий на пистолет, и направил на потерпевшую, нажав на спусковой крючок. Его друг снимал это на телефон. Потом видео молодые люди разместили в соцсети на странице одного из фигурантов. Правоохранители обнаружили видео преступных действий и возбудили уголовное производство. Вскоре были установлены участники противоправных действий.
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