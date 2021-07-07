Изнасиловал 13-летнюю и сбежал из-под стражи: в Киеве вручили подозрение мужчине

Беглеца поймали на крыше одного из зданий на территории Подольского района

На снимке подозреваемый. Фото: Прокуратура Киева/Telegram

В Киеве подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки, который сбежал из-под стражи, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения. 31-летний мужчина совершил побег из комнаты для задержанных.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

"6 июля подозреваемый совершил побег из-под стражи, отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении", – пишут в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что мужчина указал анкетные данные другого человека. Беглеца поймали на крыше одного из зданий на территории Подольского района.

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Досудебное расследование осуществляется по двум статьям – ч. 4 ст. 154 (Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет) и ч. 1 ст. 393 (Побег из-под стражи) УК Украины.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Днепре мать 11-летнего Родиона Волкова, которого в прошлом году изнасиловали и убили, считает, что к смерти ее сына причастна группа подростков – трое парней и одна девушка.

Напомним, 11-летний Родион Волков серьезно увлекался спортом и был игроком детской футбольной школы "Энергия". Родиона вспоминают как талантливого, подающего надежды спортсмена.