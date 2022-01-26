Битва за Киев? Вслед за Поворозником у Кличко "отберут" трех глав РГА

Трех глав столичных РГА могут уволить / Фото: Коллаж: Сегодня
Кабинет министров согласовал увольнение трех глав киевских районных государственных администраций (РГА). Своих постов могут лишиться три человека.
Об этом сообщает представитель Кабмина Тарас Мельничук в Telegram.
Согласно сообщению, Кабмин на очередном заседании 26 января 2022 года согласовал увольнение трех глав киевских РГА:
- Ярослава Лагуты – с должности главы Дарницкой РГА;
- Игоря Щербака – с должности главы Днепровской РГА;
- Олега Гаряги – с должности главы Шевченковской РГА.
Напомним, что ранее Кабмин изменил порядок назначения глав райгосадминистраций в Киеве – отныне их кандидатуры будет предлагать не глава Киевской городской госадминистрации, а премьер-министр.
Первому заместителю главы КГГА вручили подозрение
- Первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику вручили 25 января подозрение в деле лишения земельного участка аппарата СНБО.
- По словам мэра, СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и "через правоохранителей продолжает давить на столичные власти".
"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева возле станции метро "Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроил там сквер", – написал он.
- В 2009 году участок был передан аппарату СНБО Украины в постоянное использование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры.
- Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. На земельном участке образовалась стихийная свалка.
- Николай Поворозник намерен отстаивать свои права в суде.