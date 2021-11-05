Кадровые перестановки: в Киеве уволили заместителя мэра – причина

В столице уволили заместителя мэра / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместителя главы КГГА Александра Густелева уволили из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий в Telegram.

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По его словам, нужно менять менеджера проекта.

"Без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат", - написал Кличко.

В скором времени должно состоятся совещание ответственных специалистов – транспортного департамента, представителей подрядчика, и всех других, кто приобщен к запуску объекта.

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Кто такой Александр Густелев

Заместитель Виталия Кличко родился 6 сентября 1971 года. С 1990 до 2005 года прошел трудовой путь от слесаря ​​механосборочных работ Харьковского завода тракторных самоходных шасси до начальника Службы автомобильных дорог.

С 2007 года работал начальником одной из структур в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

С 2011 до 2013 года – председатель правления Черкасского асфальтобетонного завода. С 2014 до 2015 года – заместитель генерального директора коммунальной корпорации "Киевавтодор", которую возглавил в апреле 2015 года.

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Александр Густелев – автор и соавтор ряда научных работ, в том числе монографии, четырех патентов на изобретение (полезную модель), статей в научно-технических сборниках "Автомобильные дороги и дорожное строительство" и "Дороги и мосты", материалов международных научно-технических конференций. Также он является заслуженным строителем Украины.

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