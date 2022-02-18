Как действовать киевлянам в случае нападения РФ? Подробные инструкции

Появились инструкции действий киевлян в случае войны. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве разработали краткие инструкции для граждан о том, как действовать в случае чрезвычайной ситуации и получения сигнала системы оповещения.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Городские власти изготовили листовки, которые будут разосланы жителям столицы. На них – памятка, как будут действовать учебные заведения в случае чрезвычайной ситуации. А также алгоритм действий, которые должны выполнить киевляне, при обострении ситуации в столице. Кроме того, на памятке указано, что должно быть в тревожном чемодане и аптечке каждого жителя столицы.
Как действовать в случае угрозы чрезвычайной ситуации
- Включите теле- и радиоканалы местного уровня, слушайте сигналы сирен и громкоговорителей.
- Внимательно прослушайте сообщения о ЧС и порядке ваших действий.
- Четко выполняйте распоряжение спасательных служб.
- При эвакуации выключите в доме электроэнергию, перекройте газ и воду.
- Покидая дом, возьмите тревожный чемодан, направляйтесь в хранилище или сборный пункт эвакуации.
- Необходимо заранее выяснить местоположение ближайшего укрытия.
С подробными инструкциями можно ознакомиться на листовках КГГА.
Инструкции в случае ЧС. Фото: скриншот
Как столица подготовилась к ЧС
- За последние месяцы городские власти обеспечили дополнительное производство электрической энергии на киевских ТЭЦ. В течение декабря и января в постоянной работе находились 3-4 блока, что позволило произвести около 700 млн кВт⋅ч электроэнергии. Это позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение Киева, прежде всего медицинских и социальных учреждений.
- Предприятия обеспечат гарантированной бесперебойной связью в случае отсутствия сотовой связи и Интернета.
- Совершенствуется система оповещения, охватывающая как отдельно персонал городских служб, так и население. На это выделили из бюджета около 11 млн грн. В случае чрезвычайной ситуации городские власти готовы немедленно оповестить людей и дать четкий инструктаж.
- На сегодняшний день в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающей смены и почти 4500 сооружений двойного использования.
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