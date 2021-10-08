Как и где в Киеве отметят праздник Покровы и день защитника отечества

Традиционно 14 октября киевляне и гости города будут праздновать / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 14 октября готовятся отмечать большой национальный праздник – День защитника Украины – и одновременно религиозный – Покров Пресвятой Богородицы. Сайт "Сегодня" узнавал, что будет происходить в этот день в городе.

Пройдет марш славы

Одним из самых массовых мероприятий в Киеве 14 октября станет "Марш славы УПА", в честь создания Украинской повстанческой армии. Мероприятие в 16-й раз пройдет в центре Киева.

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Действо начнется в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко, после чего участники марша пройдут по центральным улицам столицы и почтят память Героев Небесной Сотни.

Вероятно, из-за массового шествия по центру города образуются пробки.

Благословят призывников

Праздник "Покров в Пирогове" пройдет в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Здесь готовят насыщенную программу на 14 октября.

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На территории музея есть старинная церковь Покровы. Она находится на территории "Закарпатье". Мероприятие начнется возле храма в 11:45. Тут состоится праздничная литургия и освящение иконы Божьей матери. Священник даст благословение на службу призывникам, которые в этом году уходят служить в армию.

В мероприятии будет задействована конная полиция. В ее сопровождении процессия спустится к центральной сцене музея на Певческом поле.

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Казацкие песни и свадебная мода

"Каждый год на главной сцене музея играет военный оркестр. В этом году будет выступать оркестр ГСЧС Украины. У них очень интересный репертуар и вокально-инструментальная часть. Они начнут концерт, который будет состоять из трех частей. Выступит проект "Українські барви" – для гостей споет руководитель и солист проекта Оксана Стебельская", – рассказывает сайту "Сегодня" Оксана Старак-Повякель, гендиректор Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Покров – пора смотрин и свадеб. По традиции в Украине начинается свадебный бум. Считается, что в этот день брак будет благодатным. Эту тему решили обыграть на главной сцене музея. Тут пройдет показ народной одежды под свадебные мелодии.

"Показ нарядов пройдет под сопровождение свадебных украинских песен. Это станет второй частью концерта. А завершит концертную часть группа "Гайдамаки" и ее фронт-мен Александр Ермола. Исполнят произведения, посвященные украинскому казачеству и повстанческие песни", – добавляет Оксана Старак-Повякель.

На территории музея будут работать и продавать свои работы народные мастера, а также будет функционировать зона фастфуда. Стоимость входного билета в музей от 25 до 100 гривен.

Кулеш и песни

Торжества пройдут и в музее "Мамаева слобода". Тут обещают разнообразные мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок, соломоплетения, гончарства. Обещают варить казацкий кулеш в большом казане. А для гостей будут петь народные песни народный фольклорный коллектив "Божедари".

Время: Праздник начнется в музее после обеда

Стоимость: детский билет -120 гривен, взрослый – 150 гривен

Место: улица Михаила Донца, 2

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