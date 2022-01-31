Как найти работу в Киеве – список эффективных способов

Для поиска работы есть сайты с тысячами предложений. / Фото: Коллаж: Сегодня
Работу в Киеве ищут не только жители столицы, но и близлежащих населенных пунктов. Ведь средняя заработная плата на порядок выше, чем в регионах.
Новости "Сегодня" рассказывают, как максимально упростить поиск работы и найти вожделенную вакансию.
Сколько можно заработать в столице
По данным сайта Минфин, средняя зарплата в Киеве (по состоянию на конец декабря) составляет 21 144 гривен, что на 662 гривны больше, чем в предыдущем месяце
Для сравнения уровень средней зарплаты по Украине 14 282 гривен за этот же период.
Как свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua, заработную плату в районе 20 тысяч гривен предлагают работодатели в сфере строительства, недвижимости, продаж.
От 16 до 20 тысяч гривен платят юристам, специалистам по управлению персоналом, рекламщикам.
В сфере обслуживания, гостинично-ресторанном бизнесе, охране и розничной торговле в среднем платят от 13 до 15 тысяч гривен.
Как начать искать работу
Для этого, прежде всего, следует подготовить резюме. В нем следует указать всю необходимую для работодателя информацию – опыт работы, образование, а также навыки, знания, достижения и желаемую зарплату. Некоторые сайты поиска работы предлагают готовые бланки для резюме, в них нужно заполнить актуальную информацию о себе.
Способы поиска работы
После написания резюме можно начинать поиск вакансии. Это, как правило, делают в несколько способов:
- посещая страницы "Карьера" или "О нас" на веб-сайтах разных компаний, в частности тех, которые лично вам нравятся и где вы хотели бы работать,
- учась у друзей и знакомых, не ищут ли в их компаниях новых людей,
- ища вакансии в соцсетях по запросу "работа" или опубликовав на своей личной странице пост с информацией о том, что вы ищете работу,
- становясь на учет в Службе занятости или найдя вакансию на их сайте,
- ища вакансии на сайтах поиска работы.
На каких сайтах реально найти работу
Самые популярные порталы для размещения вакансий в Киеве:
- Rabota.ua (около 40 тысяч вакансий в столице),
- work.ua (более 33 тысяч),
- ua.jooble.org (более 31 тысячи),
- jobs.ua (более 8 тысяч),
- grc.ua (более 5 тысяч).
Как выбрать нужную вакансию
Следует определиться, какая именно работа вам подходит. Для этого прежде всего нужно выяснить, где вам хочется работать, а уже после этого рассылать резюме.
Следует обратить внимание и на подробную информацию о интересующей вас вакансии. И если вам подходят все условия, предлагаемые работодателем, отправить резюме.
Сколько ждать ответа
Как правило, ответ на резюме поступает в ближайшую неделю, если им заинтересовался работодатель. Чтобы не потерять свой шанс на желаемую работу, нужно всегда быть на связи и не игнорировать звонки с неизвестных номеров.
Также следует часто проверять электронную почту. После того, как с вами свяжется специальность из отдела кадров, вас, скорее всего, и позовут на собеседование.
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