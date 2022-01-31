Как найти работу в Киеве – список эффективных способов

Для поиска работы есть сайты с тысячами предложений. / Фото: Коллаж: Сегодня

Работу в Киеве ищут не только жители столицы, но и близлежащих населенных пунктов. Ведь средняя заработная плата на порядок выше, чем в регионах.

Новости "Сегодня" рассказывают, как максимально упростить поиск работы и найти вожделенную вакансию.

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Сколько можно заработать в столице

По данным сайта Минфин, средняя зарплата в Киеве (по состоянию на конец декабря) составляет 21 144 гривен, что на 662 гривны больше, чем в предыдущем месяце

Для сравнения уровень средней зарплаты по Украине 14 282 гривен за этот же период.

Как свидетельствуют данные сайта для поиска работы Work.ua, заработную плату в районе 20 тысяч гривен предлагают работодатели в сфере строительства, недвижимости, продаж.

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От 16 до 20 тысяч гривен платят юристам, специалистам по управлению персоналом, рекламщикам.

В сфере обслуживания, гостинично-ресторанном бизнесе, охране и розничной торговле в среднем платят от 13 до 15 тысяч гривен.

Как начать искать работу

Для этого, прежде всего, следует подготовить резюме. В нем следует указать всю необходимую для работодателя информацию – опыт работы, образование, а также навыки, знания, достижения и желаемую зарплату. Некоторые сайты поиска работы предлагают готовые бланки для резюме, в них нужно заполнить актуальную информацию о себе.

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Способы поиска работы

После написания резюме можно начинать поиск вакансии. Это, как правило, делают в несколько способов:

посещая страницы "Карьера" или "О нас" на веб-сайтах разных компаний, в частности тех, которые лично вам нравятся и где вы хотели бы работать,

учась у друзей и знакомых, не ищут ли в их компаниях новых людей,

ища вакансии в соцсетях по запросу "работа" или опубликовав на своей личной странице пост с информацией о том, что вы ищете работу,

становясь на учет в Службе занятости или найдя вакансию на их сайте,

ища вакансии на сайтах поиска работы.

На каких сайтах реально найти работу

Самые популярные порталы для размещения вакансий в Киеве:

Rabota.ua (около 40 тысяч вакансий в столице),

work.ua (более 33 тысяч),

ua.jooble.org (более 31 тысячи),

jobs.ua (более 8 тысяч),

grc.ua (более 5 тысяч).

Как выбрать нужную вакансию

Следует определиться, какая именно работа вам подходит. Для этого прежде всего нужно выяснить, где вам хочется работать, а уже после этого рассылать резюме.

Следует обратить внимание и на подробную информацию о интересующей вас вакансии. И если вам подходят все условия, предлагаемые работодателем, отправить резюме.

Сколько ждать ответа

Как правило, ответ на резюме поступает в ближайшую неделю, если им заинтересовался работодатель. Чтобы не потерять свой шанс на желаемую работу, нужно всегда быть на связи и не игнорировать звонки с неизвестных номеров.

Также следует часто проверять электронную почту. После того, как с вами свяжется специальность из отдела кадров, вас, скорее всего, и позовут на собеседование.

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