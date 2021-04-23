Как в Киеве будут работать церкви на Пасху и Вербное воскресенье

Местная комиссия ТЭР и ЧС приняла ряд решений в связи с карантинными ограничениями

В Киеве власть рекомендует провести богослужения на праздники онлайн. Опубликовали рекомендации для церквей на Пасху и Вербное воскресенье.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на онлайн-брифинге.

Киевская власть рекомендует:

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онлайн-режим богослужения;

храмы должны обеспечить дезинфекцию зданий и проветривание;

разрешить только одного человека на 10 кв. м;

обеспечить температурный скрининг тех, кто будет принимать участие в богослужении;

масочный режим.

Отметим, что соответствующее решение приняла местная комиссия ТЭР и ЧС.

Напомним, 2 мая украинцы будут праздновать Пасху – традиционно, в этот день верующие посещают храмы и освящают праздничные куличи. Однако из-за роста заболеваемости COVID-19 власти могут ужесточить карантинные ограничения.

Ранее мы писали, что в ближайшие дни из красной зоны могут выйти до шести регионов, в том числе Киев и область.