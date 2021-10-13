Как в метро Киева будут распознавать вакцинированных пассажиров

Останавливать работу метрополитена не планируют / Фото: Коллаж: Сегодня

Власти Киева заявляют об ухудшении ситуации с коронавирусом. Отделения больниц, принимающие COVID-больных, заполнены почти на 47%. Но столица по-прежнему находится в желтой зоне карантина. Если ситуация будет усугубляться, то Киев может перейти в оранжевую или красную зоны. Тогда новых ограничений не избежать, особенно на городском транспорте.

Сайт "Сегодня" узнавал, как в городе планируют организовать возможность поездок в транспорте для вакцинированных и невакцинированных пассажиров.

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Если, например, пассажиры будут показывать паспорта вакцинации на входе в метро, то это однозначно закончится большим скоплением людей на станциях.

Толпы пассажиров уже сейчас наблюдаются на станциях, когда из-за большого пассажиропотока сотрудники метро ограничивают вход в вестибюли, закрывая часть входных дверей. Можно себе представить, что будет происходить возле турникетов, когда там будут проверять, привитый пассажир или нет.

Что говорят в метро

В столичной подземке говорят, что пока им не поступали документы по поводу возможных ограничений в метро.

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"На сегодня мы не получали документ об изменениях или перечень мероприятий для внедрения в метрополитене", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

Там отмечают, что некорректно сейчас обсуждать какие-то варианты.

"Как только будет такой документ – мы сразу подготовим план действий согласно тому, который будет указано в документе, как и все другие предприятия", – рассказали в Киевском метрополитене.

Что говорят в мэрии

В КГГА отмечают, что останавливать работу метрополитена не планируют – это будет крайняя мера, если ситуация с пандемией выйдет из-под контроля.

В случае перехода Киева в оранжевую (или красную) зону власти будут вводить дополнительные ограничения, которые усилят уровень безопасности в столице, чтобы вакцинированные люди, несмотря на жесткие ограничения, могли безопасно работать.

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Что же касается ограничения на проезд в транспорте, то в мэрии планируют использовать специальные электронные пропуска, которые будут выдавать по заявкам руководителям предприятий. На данный момент механизм выдачи этих документов отработан.

Впрочем, документ, дающий право на проезд в метро или городском транспорте, могут выдать и невакцинированному сотруднику.

В КГГА объясняют, что заявку на получение спецпропусков может подать любое предприятие. Для положительного решения необходимо обосновать критическую необходимость работы предприятия в период жесткого карантина. Первоначально право на проезд получат работники критической инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность города.

Угроза локдауна в Украине

Кабинет министров планирует усилить карантин в Украине. Новые ограничения будут касаться проезда в общественном транспорте и возможности пребывания в общепите для невакцинированных.

Этот вопрос обсудили на совещании совместно с Владимиром Зеленским. Среди обсуждаемых изменений в карантин – возможность пребывания в общепите и межобластном транспорте только при наличии сертификата о вакцинации.