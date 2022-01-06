Как "желтый" Киев будет отмечать Рождество – список ограничений

В Киеве будут отмечать Рождество с ограничениями. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве призывают соблюдать все противоэпидемические правила на Рождество. Сейчас в столице действует желтая карантинная зона.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Реклама

Рождество в карантин

В Киеве продолжают действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности.

В желтой зоне проведения массовых мероприятий, в частности религиозных, разрешены только при наличии у всех участников (организаторов, сотрудников и посетителей) сертификата о вакцинации или отрицательного результата тестирования на COVID-19 или документа о выздоровлении, кроме лиц, не достигших 18 лет.

На посетителях массовых мероприятий должны быть защитные маски или респираторы, закрывающие нос и рот.

Реклама

Также нельзя посещать массовые религиозные мероприятия при возникновении респираторных симптомов (насморк, боль в горле, кашель, чихание, повышение температуры и т.п.).

Кроме того, перед проведением богослужений необходимо проводить мониторинг состояния здоровья священнослужителей. В культовых сооружениях до начала и после завершения богослужений – проветривание и дезинфекция, особенно поверхностей, с которыми контактируют прихожане.

Ранее мы писали: