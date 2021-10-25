Как животные готовятся к Хэллоуину: Киевский зоопарк показал милые фото

В Киевском зоопарке начались "тыквенные" дни. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киевском зоопарке накануне Хэллоуина объявили "тыквенную неделю". Пока местные обитатели будут лакомиться тыквами, посетители могут полюбоваться ими.
Зоопарк поделился милыми фотографиями своих животных с сайтом "Сегодня".
Тыква – очень полезный овощ как для людей, так и для животных. В нем много кальция, калия, фосфора, железа, меди, фтора и цинка. Его мякоть богата витаминами A, В, С, D, E, есть в ней и каротин, пектин, а также недавно открытый редкий витамин Т. Также в этом овоще много других полезных веществ, которые положительно влияют на работу всего организма.
"Почему бы и нам не порадовать наших любимцев желто-горячими осенними вкусностями!" , – рассказали в зоопарке.
На протяжении этой акции животные в зоопарке попробуют более 100 кг тыквы. А за весь сезон более тонны.
В Киевском зоопарке устроили "тыквенную неделю". Фото: Киевский зоопарк
Показательные кормления
Во время "тыквенной недели" в зоопарке будут проводить показательные кормления.
Вторник, 26 октября:
- 11:00 – горилла
- 11:30 – угольная черепаха (павильон "Остров зверей")
- 11:45 – игуана (павильон "Остров зверей")
- 12:00 – тигры
- 13:00 – слон
Среда, 27 октябрь:
- 11:00 – еноты
- 11.30 – зубры, бизоны
- 11:45 – фазаны
- 12:00 – медведи
- 12:30 – дикие свиньи
- 13:00 – яки
Четверг, 28 октября:
- 11:00 – лошади
- 11:30 – шотландская скот
- 12:00 – тигры
- 12:30 – шпороносная черепаха (павильон "Пустыня")
- 12:45 – дегу (павильон "Пустыня")
- 13:00 – гусь Магеланов
Пятница, 29 октября:
- 11:00 – еноты
- 11:30 – зубры, бизоны
- 11:45 – фазаны
- 12:00 – дикие свиньи
- 12:30 – медведи
- 13:00 – слон
Суббота, 30 октября:
- 11:00 – еноты
- 11:30 – горилла
- 12:00 – угольная черепаха (павильон "Остров зверей")
- 12:45 – игуана (павильон "Остров зверей")
- 13:00 – тигры
- 13.30 – слон
Воскресенье, 31 октября:
- 11:00 – горилла
- 11:30 – тигры
- 12:00 – медведи
- 12:30 – шпороносная черепаха (павильон "Пустыня")
- 12:45 – дегу (павильон "Пустыня")
- 13:00 – гусь Магеланов
- 13.30 – слон
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