Какую погоду ждать киевлянам завтра? Синоптики дали прогноз

Утром в Киеве может быть дождь со снегом / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Киеве в среду, 9 февраля, будет пасмурной и с небольшими осадками. Температура воздуха днем ожидается в пределах +5 градусов.

Об этом сообщает gismeteo.

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В Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Небольшой снег будет идти ночью, а утром может пойти небольшой дождь. В течение дня больше осадков не ожидается.

Столбики термометров днем будут колебаться от +3 до +5 градуса. Скорость ветра — 6-13 м/с

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Скриншот: gismeteo

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение температуры воздуха и погоду, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.

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