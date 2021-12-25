Караимская кенаса в Киеве: как создавалось уникальное здание

В 1922 году здание караимской кенасы было национализировано. Коллаж "Сегодня"

Дом, который построили "табачные короли" открывали золотым ключом, а в помещении держали связь с космосом

Одно из самых удивительных зданий Киева – Караимская кенаса. Необычное по форме и цвету строение расположено на улице Ярославов Вал, 7. Сейчас в нем действует Дом актера, а строилось сооружение как молитвенный дом для киевских караимов. Здание всегда привлекало к себе внимание киевлян и гостей столицы. Сайт "Сегодня" собрал малоизвестные факты о доме, который уже почти 120 лет украшает наш город.

Кто и как построил кенасу

Строить молитвенный дом или дом собрания для караимов начали в далеком 1898 году. Возводили его на средства киевских караимов, для чего было собранно огромную по тем временам сумму – 200 тысяч рублей. Хотя караимская община Киева в 1896 году насчитывала всего 292 человека.

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Больше всего денег на возведение здания пожертвовали киевские "табачные короли" Соломон и Моисей Коганы, которые приехали в Киев из Евпатории. На производстве и продаже табака братья сколотили огромное состояние. Только на одной из нескольких их фабрик в Киеве трудилось 800 человек. Она располагалась на Бибиковском бульваре (сейчас бульвар Тараса Шевченко). За год эта фабрика производила табака на 2,3 миллиона рублей. На Крещатике у Коганов действовало четыре табачных магазина.

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Возводили здание кенасы по проекту легендарного киевского архитектора Владислава Городецкого (1863-1930). Строительные работы выполняла фирма Льва Гинзбурга, а стены кенасы были декорированы каменной резьбой и лепкой скульптурной мастерской итальянца Элиа Сала.

Открывали золотым ключом

Открыли молитвенный дом в 1902 году. На торжественном мероприятии присутствовало караимское духовенство, тогдашний мэр Киева Василий Проценко и архитектор Владислав Городецкий. Для торжественной церемонии открытия молитвенного дома семейство Коганов приготовило золотой ключ, которым киевский генерал-губернатор открыл парадные двери караимской кенасы.

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Внутренне убранство поражало всех своей красотой: шикарной лепниной, яркими разноцветными витражами, плиткой с восточным орнаментом. Крышу кенасы украшал мавританский купол со шпилем. Возле фасада здания был построен каменный забор с ажурным металлическим плетением сверху и изысканной калиткой у парадных дверей.

Увы, в наши дни уже нет ни забора, ни калитки, ни купола со шпилем в мавританском стиле.

Что было тут при советской власти

В 1922 году здание караимской кенасы было национализировано. В 1926 году здесь были окончательно остановлены богослужения, а помещение отдано под нужды политпросвещения – кинотеатр и лекторий, которые тут действовали в разные годы.

Во время немецкой оккупации в здании проводили службы католики римского обряда.

После освобождения Киева помещение кенасы долго не пустовало. В 1945 году здесь заработал Кукольный театр. А с 1952-го до средины 60-х годов в здании находился кинотеатр "Заря". После этого в кенасе провели губительный капитальный ремонт. Была уничтожена надпись на арабском языке, которая украшала портал здания. Разобрали забор и снесли купол в мавританском стиле. Исчезли красочные витражи в окнах, их просто замуровали. Ремонтники заменили перекрытия главного зала – исчез оригинальный "сталактитовый" потолок. Это объяснили просто – потолок от старости начал падать и мог травмировать посетителей. Зачем его ремонтировать – если можно просто снести?

Кто здесь выступал?

С 1981 года в здании располагается Дом актера. К кенасе был пристроен флигель. Он теперь служит парадным входом, а также тут находится фойе, гардероб, администрация и боковой переход в старинное здание. Концертный зал Дома актера рассчитан на 200 мест. Как заявляют эксперты, здесь неимоверная акустика, лучшая из всех концертных залов Киева. На небольшой сцене в разные годы выступали украинские и зарубежные артисты: Ада Роговцева, Богдан Бенюк, Богдан Ступка, Ольга и Наталья Сумские, Игорь Завадский, Раиса Недашковская. Тут по-прежнему проходят концерты классической и джазовой музыки.

Что можно увидеть

Главный зал и без лепнины на потолке поражает красотой. Здесь уютная сцена. Ее разместили в той части здания, где когда-то располагался алтарь караимов. За занавесом – гримерка для актеров: кресла и зеркала, а над головой – куполообразный потолок с лепниной, тоже алтарная часть.

А вот парадные двери кенасы, которые открывали золотым ключем, стоят запертыми уже 45 лет. Внутри помещения возле них установлена мощная металлическая подпорка, которая удерживает весь свод здания.

Справа от парадных дверей – красивейшая лестница с металлическим ажурным украшением. Она ведет на балкон, где теперь радиорубка. В старину по ней поднимались караимские женщины на молитву – это была женская комната.

В одной из комнат сохранился яркий потолок, выполненный в восточном стиле, и витраж. Потолок олицетворяет связь людей с космосом. В этом месте благословляли новорожденных караимов и отпевали умерших. Увы, кенаса постепенно разрушается и внутри, и снаружи. Вокруг здания расставлены специальные сетки для улавливания падающих кусков бетона. Старинная постройка нуждается в срочном ремонте. Он уже несколько раз был запланирован, но по разным причинам откладывается

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