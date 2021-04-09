Карантин в Киевской области продлили еще на две недели

В Киевской области из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, карантинные ограничения продлили еще на две недели – до 23 апреля.

Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

"Ситуация с распространением COVID-19 в нашей области остается сложной. Почти ежедневно фиксируем очень высокий уровень заболеваемости и госпитализации. В то же самое время мы видим, что напряженность положения дел продолжает варьироваться в зависимости от территории. В объединенных общинах ситуация также очень разная", – сказал Володин.

Так, решение комиссии предусматривает продление до 23 апреля дополнительных противоэпидемических действий, принятых 2 апреля.

На территории Киевской области продолжают действовать все карантинные ограничения, предусмотренные для красного уровня противоэпидемической опасности.

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Как сообщалось ранее, в Запорожской и Хмельницкой областях установили красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. На территории этих регионов введены соответствующие ему ограничения.

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