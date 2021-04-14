Карта киевских бомбоубежищ. Смотри, где спасаться поблизости

Киевская городская государственная администрация обновила интерактивную карту, где указаны адреса мест укрытий в подземном пространстве.
Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности КГГА в Facebook.
Для укрытия населения от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера создан фонд защитных сооружений гражданской обороны.
"Данный фонд включает хранилища гражданской защиты, подземное пространство метрополитена, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть временно использованы для укрытия населения. Руководители организаций и владельцы вышеупомянутых сооружений, в случае необходимости, обеспечат свободный доступ для укрытия", – говорится в сообщении.
Карту можно посмотреть по ссылке.
Ранее мы писали, что в Сети появилась карта убежищ в Карпатах для туристов, которые заблудились.
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