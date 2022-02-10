Каждые вторые весы лгут: как продавцы на рынках Киева наживаются на покупателях (видео)

Украинцев массово обвешивают на рынках. Оказывается, каждые вторые весы лгут по меньшей мере на 10-20 граммов. В этом убедились корреспонденты "Сегодня". Виктория Дмитренко проехалась по рынкам Киева, а еще сделала закупки на стихийных базарах. Что показали контрольные весы и насколько могут обмануть недобросовестные продавцы?

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Подол

Корреспондент "Сегодня" Виктория Дмитренко проверила несколько продовольственных рынков Киева. Свой маршрут начала с Подола. На местном рынке купила мандарины. Килограмм – 60 гривен. Более того, продавщица сделала еще и скидку.

Так действительно ли корреспондентка натолкнулась на щедрую продавщицу — проверит на контрольных весах. И вот что выходит. 514 граммов – 30 гривен 84 копейки. То есть от начала с журналистки хотели взять на 5 гривен больше перед покупкой, но якобы сделали скидку.

Борщаговка

Следующий рынок — в спальном районе "Борщаговка". Журналистка покупает овощи, мясо и хурму. Далее проверила вес продуктов на контрольных весах. Минус 35 граммов – на томатах, 15 граммов – на хурме и больше всего – обманули на мясе – не довесили 60 граммов. Корреспондентка направилась разбираться к продавщице. Разницу вернули.

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Как не стать жертвой обмана?

В ситуации, когда никаких контрольных весов нет, выручит мобильный телефон. Просто нужно знать его вес. Вес телефона журналистки – 250 граммов. Проверяет, обвешивают ли. На весах, которые были на рынке, показало результат совсем другой — 262 грамма. То есть и здесь у каждого покупателя воруют по 12 граммов. Проверка сегодня подтвердила: почти каждый второй продавец не довешивает товар. На овощах, фруктах и мясе корреспондентка не досчитала 20 гривен. Если продавец не хочет возвращать деньги, обращайтесь к администрации рынка, пишите заявление в Госпродпотребслужбу или вызывайте полицию.

Цены на продукты в 2022 году

Цены на продукты в 2022 году, по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году, изрядно выросли. Только стоимость одного килограмма курятины (например, бедра) повысилась примерно на 73,3%.

Да, в феврале 2021 года килограмм куриного бедра торговался за 74,45 грн, голени — 60,78 грн, филе — 94,66 грн. В 2022 году: 101,45 грн, 66,82 грн, 122,27 грн соответственно. Свинина стоила и стоит:

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