Киев Цифровой: как и где можно пополнить карту

Карточка позволяет сэкономить на проезде в столичном общественном транспорте. / Фото: Коллаж: Сегодня
Киев Цифровой – это универсальная транспортная карта для метро и наземного транспорта. Уже в январе она должна заработать в электронном формате.
Новости "Сегодня" напоминают, как и где можно пополнить карту.
Пополнение карты
Купить карту "Киев Цифровой" и пополнить ее можно будет в кассах на всех станциях киевского метрополитена, в сети "Т-киоск" и в терминалах самообслуживания. Пополнить поездками транспортную карту можно также в приложении "Киев Цифровой".
Как пополнить на сайте EasyPay
От пользователя нужен только доступ к интернету и банковская карта или цифровой кошелек с достаточной суммой на счете. Оплата производится за пару минут.
У авторизованных держателей карты Киев Цифровое пополнение отнимает еще меньше времени. Они могут создать шаблон или регулярный платеж для мгновенного расчета.
Как пополнить транспорту карту Киев Цифровой без регистрации
В этом случае вам будут доступны не все способы оплаты. Что нужно сделать, чтобы пополнить единственный проездной?
- Нажать на кнопку входа/регистрации в верхнем правом углу страницы.
- Указать номер мобильного телефона и пароль.
- Введите номер транспортной карты и количество поездок (сумма рассчитывается автоматически). Затем следует проверить данные и, если все правильно, подтвердить ввод.
- Выбрать способ, которым вы хотите пополнить карту Киев Цифровой:
- пластиковая карта Visa/MasterCard;
- кошелек EasyPay;
- карта с Masterpass.
Войти в бумажник или ввести реквизиты платежной карты: номер, дату, указанную на лицевой стороне, и 3-значный код CVV (см. на обороте). Сервис рассчитает размер комиссии и выведет на экран отдельной строчкой.
Что такое Киев Цифровой
Это универсальный Е-билет для метро и наземного транспорта. Проезд оплачивается бесконтактно. Пассажир подносит карту к терминалу, расположенному в салоне или у двери, – и устройство списывает деньги за поездку.
Единый электронный билет действует в пределах Киева. Транспортную карту можно купить на станции подземки и привязать к учетной записи киевлянина. Это позволит отслеживать состояние баланса и количество доступных поездок в режиме онлайн.
Приложение доступно для бесплатной загрузки на смартфонах с iOS и Android.
Где принимают билет "Киев Цифровой"
- Метро
- Автобусы
- Трамваи
- Троллейбусы
- Электрички
- Фуникулер
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