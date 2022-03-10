Киев им не взять. Арестович назвал единственный способ, как договориться с врагом

Арестович о ходе сопротивления оккупанту. Коллаж Сегодня

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российско-оккупационные войска хаотично бомбят гражданских, потому что не могут противостоять нашим Вооруженным силам.

Об этом он сказал в эфире пресс-марафона.

Реклама

"Россияне, не имея возможности победить наши Вооруженные силы, тероборону и вообще народ на поле боя, начали реализовывать свою любимую сирийско-чеченскую тактику. Она основывается на терроре гражданского населения. Это земля Ахтырки, Харькова, Мариуполя. Это и есть то, что они способны сейчас сделать, потому что воевать на поле боя с Вооруженными силами у них не очень получается. Начались удары не выборочные, по гражданским кварталам. Вчера по роддому они били специально, и даже Захарова озвучила это на своем брифинге. Они считали, что там сидят националисты", – сказал советник.

По словам Арестовича, этот удар по роддому поставил символическую точку в первом этапе кампании.

Кроме того, бомбя мирных, россияне хотят настроить украинцев против власти, которая якобы не может договориться с врагом.

"Я понимаю людей, это психологический перенос, как называл его Зигмунд Фрейд. Если ты не можешь дотянутся до Путина – нужно забивать Зеленского за то, что тот якобы не может договорится. Просто психологический коллапс. Много людей до конца не понимают, что такое война и что с врагом можно договориться единственным путем – только уничтожить его физически, чем и занимаются сейчас Вооруженные силы и тероборона", – сказал Арестович.

Он добавил, что Киев оккупанты не смогу окружить, столицу – не возьмут.

Реклама

"За это можно не волноваться", – подытожил советник.

Война России против Украины 10 марта