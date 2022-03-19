Киев имеет резерв вещей первой необходимости и продуктов – Кличко

Кличко рассказал о работе гуманитарного штаба / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевляне могут получить продукты, лекарства и вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого необходимого. Помогает бизнес – и иностранный, и украинский.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 миллионов гривен, направленных на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает гуманитарному штабу столицы и наборам продуктов и медикаментов для социально незащищенных киевлян и больниц", – рассказал Кличко.
Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь: https://potreby.kyivcity.gov.ua/
Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34.
Напомним, 27 февраля Киев создал координационный гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой необходимости нуждающихся в такой помощи.