Киев может перейти в желтую зону карантина: условия

В Госпродпотребслужбе прокомментировали ситуацию с ужесточением карантина / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев будоражат слухи по поводу перехода столицы в желтую зону карантина, также в социальных сетях родители пишут о переходе школ на удаленную форму обучения, поговаривают даже про закрытие школ. Сайт "Сегодня" поинтересовался у Олега Рубана, главы Госпродпотребслужбы Киева, чего ожидать в ближайшее время.

Киев – лидер по количеству заболевших

"Перейдет ли Киев в желтую зону карантина – это исключительно будет решаться государственной комиссией, которая будет заседать в ближайшее время. Сейчас Киев лидер по количеству заболевших, но ситуация полностью под контролем. И на данный момент столица находится в зеленой зоне", – рассказал сайту "Сегодня" глава Госпродпротребслужбы столицы Олег Рубан.

По его словам, максимум что грозит Киеву – это переход в желтую зону, в которой действуют определенные ограничения.

Что будет со школами?

В социальных сетях родители учеников пишут, что многие школы в Киеве переходят на удаленную форму обучения. И в ближайшее время учебные заведения будут работать именно так. В Госпродпотребслужбе прокомментировали эти слухи.

"Что касается работы школ, то никакого прекращения занятий в школах столицы не будет. Мы над этим работали еще с мая месяца. Персонал школ, как социальная группа риска, должен был пройти вакцинацию. В некоторых учебных заведениях показатель вакцинации составляет 80%. А в некоторых школах Киева, где к этому процессу отнеслись несерьезно, этот показатель составляет лишь 40%. Именно эти школы могут перейти на другую форму обучения, дистанционную, что позволит не прерывать учебный процесс", – отмечает Олег Рубан.

Будет принудительная вакцинация?

Про полную остановку обучения в школах речь не идет.

По словам Олега Рубана, принудительно никто не будет заставлять учителей проходить вакцинацию.

"Вакцинация имеет лишь рекомендательный характер. А принудительная вакцинация может быть внедрена по указу главного санврача Украины. Пока такого документа нет", – отмечает Олег Рубан.

Ограничат транспорт?

Ограничения работы общественно транспорта, в том числе и метро, могут ввести, но только если столица окажется в красной зоне карантина.

"Если мы проведем правильно вакцинацию, то Киев может и не войти в красную зону карантина. На данный момент столица лидер не только по вакцинации, но и по выполнению противоэпидемиологических мероприятий. Если четко придерживаться этих правил, то транспорт будет работать в обычном режиме, и ситуация будет под контролем", – заявил сайту "Сегодня" Олег Рубан.

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