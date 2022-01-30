Киев накроет мокрый снег – свежий прогноз погоды на неделю

В Киеве настоящая зимняя погода. Фото: коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве в ближайшую неделю будет с осадками в виде мокрого снега. Максимальная температура воздуха ночью составит -14 градусов. А в понедельник, 31 января, синоптики прогнозируют ветер со скоростью до 15 м/с.

Об этом сообщает Gismeteo.

Реклама

В Киеве на следующей неделе самым холодным будет четверг, 3 февраля, температура воздуха составит до -7 градусов. Но при этом уже с субботы, 5 февраля, начнется потепление – от +1 до +5 градусов.

Солнечные дни синоптики прогнозируют только 1 и 2 февраля. Но практически всю неделю столицу будет засыпать мокрым снегом.

Реклама

Погода в Киеве на 10 дней. Скриншот

Как долго в Украине задержится зима?

Половина регионов юга Украины – Одесская, Николаевская, Херсонская область и Крым – совсем не заметит февральских морозов. Потепление начнется в конце января и продлится почти весь февраль.

По прогнозам синоптиков, за исключением недели с 7 по 14 февраля, температура будет плюсовой днем и не более -5 градусов ночью.

Реклама