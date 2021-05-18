Киев накрыл град с дождем: в городе пробки (видео)

Фото: скрин из видео
В Киеве во вторник, 18 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.
Видео с грозой опубликовал Киев Сейчас в Telegram.
"Подол – затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе – град", – пишут в Сети.
После сильной грозы – потоки воды захлестнули весь город.
За считанные минуты в столице оказалось по колено воды.
По информации Google maps, в Киеве 9-бальные пробки.
На данный момент, в городе минимум шесть ДТП.
Будьте осторожны за рулем! В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу обращайтесь по спецлинии 102 или в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.
Ранее мы писали, что 18 мая синоптики передавали повышенную магнитную активность – "ожидаются магнитные бури".
Напомним, известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом. По его словам, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой.
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