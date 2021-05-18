Киев накрыл град с дождем: в городе пробки (видео)

Город затопило водой в считанные секунды, а на дорогах образовались пробки

Фото: скрин из видео

В Киеве во вторник, 18 мая, как и прогнозировали синоптики, после полудня накрыла гроза, местами с градом. Сильный ливень был непродолжительным, однако успел затопить некоторые улицы.

Видео с грозой опубликовал Киев Сейчас в Telegram.

"Подол – затопило. Центр Киева сковали пробки. В городе – град", – пишут в Сети.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

После сильной грозы – потоки воды захлестнули весь город.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

За считанные минуты в столице оказалось по колено воды.

Видео: Киев Сейчас/Telegram

По информации Google maps, в Киеве 9-бальные пробки.

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На данный момент, в городе минимум шесть ДТП.

Будьте осторожны за рулем! В случае чрезвычайной ситуации на дороге сразу обращайтесь по спецлинии 102 или в Укравтодор – +380 (44) 287 11 40.

Ранее мы писали, что 18 мая синоптики передавали повышенную магнитную активность – "ожидаются магнитные бури".

Напомним, известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказывал в комментарии сайту "Сегодня", какой будет погода в Украине летом. По его словам, погода в начале июня-2021 будет теплой, в первой декаде начнутся частые дожди, сопровождаемые жарой.