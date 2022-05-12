Киев накрыл ураган с ливнем, многие районы без света (фото, видео)

Киев накрыла буря. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером 12 мая начался ураган с ливнем. Непогода ломает деревья, вырывая вместе с корнями. Во многих районах столицы перепады напряжения и пропало электричество.

Об этом сообщает Telegram-канал "Реальный Киев".

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Жителям столицы рекомендуют оставаться дома и закрыть окна, чтобы переждать непогоду.

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Ураган в Киеве. Фото: Сегодня

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В Киеве бушует непогода. Фото: Реальный Киев

Сообщается, что в некоторых районах поднялась пыль из-за ветра и воняет гарью (это из-за пожаров в экосистемах).

Проблемы со светом

Электричество пропало в Подольском, Святошинском, Дарницком районах, а также на Троещине.

В официальном сообщении от ДТЭК говорится о том, что в связи с погодными условиями в Киевской области наблюдается большое количество обрывов на электролиниях из-за падения деревьев. Людей просят не приближаться к поваленным деревьям ближе чем на 8 метров. Также призывают не оставлять детей без присмотра. Устранение аварий усложняется из-за непогоды.

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