Киев накрыла гроза – город светился от молний: завораживающие кадры

Гроза в Киеве 28 мая 2021. Фото: twitter.com/sodel_vlad
Сегодня тучи целый день кружили по Киеву, но разрядились только вечером – во время грозы жители столицы засняли красивые молнии в разных районах города. Мы собрали самые эффектные кадры, которые и непогодой назвать язык не поворачивается.
На этом видео можно увидеть "танец" молний.
А на этих фото к огням красивого вечернего Киева добавилась "подсветка" в небе.
Что еще засняли жители столицы.
Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.
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