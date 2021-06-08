Киев накрыла непогода: в городе затопило улицы (фото, видео)

В Днепровском районе затопило дороги. Фото: Евгений Игнатенко/Facebook

Сегодня, 8 июня, столицу накрыла непогода. Дождь прошел во всех районах города, местами с градом. В Сети появилось много видео, в которых люди и автомобили преодолевали водные преграды, однако это превзошло все остальные.

Видео и фото опубликовали на странице "ПознякиОсокоркиХарківський" в Facebook.

На пересечении улиц Пражской и Алматинской авто просто "плывут" по дороге.

"Здесь наверное не знают, что такое водостоки", – подписал фото Евгений Игнатенко.

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Также появилось видео с градом, которое опубликовали жители Позняков.

Напомним, ранее ливень затопил Мариуполь. Из-за сильного дождя дороги оказались затопленными, у местных жителей погибла домашняя птица.

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