Киев парализовали пробки! Где не проехать (карта)

Большинство пробок в столице образовалось из-за аварий / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник вечером в Киеве снова пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. На бульваре Перова три аварии, здесь небольшая пробка.

На бульваре Перова стоит движение / Фото: Google Maps

Около станции метро "Левобережная" затруднено движение на Броварском проспекте.

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Пробки также на проспекте Бажана перед Южным мостом.

Около метро "Славутич" движение стоит / Фото: Google Maps

Правый берег. Также пробки на бульваре Дружбы народов.

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На бульваре Дружбы народов пробки / Фото: Google Maps

Пробки на Голосеевском проспекте. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

Кольцевая дорога стоит в пробках / Фото: Google Maps

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Также сложно проехать на проспекте Степана Бандеры.

На проспекте Степана Бандеры движение затруднено / Фото: Google Maps

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновская и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре ситуация сложнее всего / Фото: Google Maps

Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, — отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".



Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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