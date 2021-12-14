Киев парализовали пробки! Где не проехать (карта)

Большинство пробок в столице образовалось из-за аварий / Фото: Коллаж: Сегодня
Во вторник вечером в Киеве снова пробки. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. На бульваре Перова три аварии, здесь небольшая пробка.
Около станции метро "Левобережная" затруднено движение на Броварском проспекте.
Пробки также на проспекте Бажана перед Южным мостом.
Правый берег. Также пробки на бульваре Дружбы народов.
Пробки на Голосеевском проспекте. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
Также сложно проехать на проспекте Степана Бандеры.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновская и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Почему в Киеве много пробок?
Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, — отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.
Ранее мы писали:
- В Киеве большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.