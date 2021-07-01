Киев распустил Коммунальную службу перевозок: что происходит

Замглавы КГГА анонсировал внеплановую аудиторскую проверку предприятия для анализа его финдеятельности и законности решений руководства

Маршрутки Киева / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Киевские власти уволили руководителя Коммунальной службы перевозок Сергея Савтиря, а также сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия всем работникам Службы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Константин Усов.

По его словам Савтиря уволили из-за "потери доверия" после "проведения последнего горячего конкурса, беспрецедентной дисквалификации двух третей перевозчиков и задействования спецназа МВД для противодействия титушкам, которые пытались его сорвать".

"Всем без исключения работникам КСП сообщили об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Двухмесячный срок на поиск новой работы пошел", – также написал он.

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Усов добавил, команду Комслужбы перевозок подозревают в работе в интересах отдельной группы перевозчиков.

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"В 2020 году Службой было проведено 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций.

При этом были расторгнуты лишь два договора с перевозчиками. И то – по их собственной инициативе", – уточнил он.

Замглавы КГГА также анонсировал внеплановую аудиторскую проверку предприятия для анализа финансово-экономической деятельности службы за последние годы и законности решений ее руководства.

Напомним, в начале июня Государственная фискальная служба в Киеве провела обыски на коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

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Кроме того, в начале июня в Киеве стреляли в заместителя главы Нацагентства по розыску и менеджменту активов: