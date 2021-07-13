Киев становится безопасным. В городе ограничили скорость электросамокатов

В столице согласовали нормы для езды на самокатах. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве все операторы проката электросамокатов обеспечили программное снижение максимальной скорости до 20 км/ч. Киевская городская государственная администрация проследит за выполнением всех пунктов меморандума.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов в Telegram.
Четыре оператора уже ввели зоны ограничения скорости до 14 км/ч и зоны полного запрета движения.
"Остальные должны подтянуться очень скоро. Также операторы уже частично промаркировали самокаты номерами", – пишет Константин Усов.
Местные правила. Фото: Константин Усов/Telegram
Каждый из операторов имеет уникальную серию:
- Bolt – A, В, С
- Jet – J, Е
- BikeNow – N
- Kiwi – K
- Scroll Bird – O, S
- Zelectra – Т, Z
- Vzhooh – V
Отметим, что на полную имплементацию пунктов меморандума операторам дали месяц – технологическое исполнение некоторых из них требует времени или даже изменения бизнес-модели.
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Ранее максимально допустимая скорость электросамокатов по городу была 30-35 км/ч.
Напомним, что 24 июня КГГА подписала меморандум о сотрудничестве с операторами услуг проката электросамокатов. Среди главных ограничений — уменьшение максимальной скорости, введение зон запрета передвижения и оставления самокатов, упорядочение точек утреннего старта, маркировка каждого самоката, страхование пользователей, а также предоставление операторами данных, необходимых для контроля качества услуг проката.
Ранее мы писали, что в Киеве парень прокатился на самокате на вершине моста.
Также напомним, в столице на тротуаре столкнулись велосипедист и самокатчик. Авария произошла на Подольском спуске.
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