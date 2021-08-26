Киев увяз в пробках: какая ситуация на дорогах 26 августа (карта)

Киев "стоит" в пробках. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве в четверг, 26 августа, во время дождя образовались большие пробки. На дорогах столицы во многих районах движение затруднено.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Выехать с левого берега сложно
Левый берег. На выезде с Троещины на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом пробка.
Перед Русановским мостом на Броварском проспекте – от станции метро "Левобережная" до "Гидропарка".
Пробка также возле станции метро "Дарница". А также в районе станции метро "Черниговская" на улицах Миропольская и Братиславская.
Перед мостом Патона пробка на проспекте Соборности. На Дарницком шоссе перед Дарницким мостом пробка.
От станции метро "Осокорки" до станции "Славутич" – перед Южным мостом пробка. А также на улице Центральной.
Правый берег "стоит"
Правый берег. От станции метро "Теремки" до "Голосеевской" в сторону Демеевки пробка.
На Большой Окружной дороге – от улицы Малой Окружной до улицы Соборной. Движение затруднено также на самой улице Соборной в Софиевской Борщаговке.
От метро "Житомирская" до метро "Берестейская" стоит движение.
В районе метро "Академгородок" пробка на улице Академика Ефремова, бульваре Академика Вернадского, проспекте Академика Палладина и Большой Окружной.
На Оболони пробка образовалась на улицах Автозаводской, Елены Телиги, Кирилловской, Семена Скляренка, Богатырской, а также проспекте Степана Бандеры.
Центр парализован
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Кроме этого на Андреевском спуске, Владимирском спуске, проспекте Победы в районе станции метро Университет, бульваре Тараса Шевченко, на Бессарабской площади, аллее Героев Крут, бульваре Леси Украинки, Большой Житомирской. На улице Льва Толстого ДТП.
Ранее мы писали:
- Киев вошел в ТОП-3 городов с самыми плотными пробками. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета нидерландских специалистов.
- под Киевом произошло страшное ДТП – людей выбросило из авто.