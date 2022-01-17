Киев вечером застыл в пробках: где не проехать (карта)

В Киеве начались огромные пробки / Фото: Коллаж: Сегодня
В столице вечером 17 января образовались огромные пробки во всех районах. Центр города практически "стоит", как и основные дорожные пути.
Сайт "Сегодня" разбирался, какие улицы лучше объезжать.
Правый берег
По окружной дороге, как и выездах из Киева, сейчас движение очень медленное. Хуже всего ситуация на дорогах в сторону Вишневого и Софийской Борщаговки, а также возле станции метро "Житомирская".
Где еще можно застрять в пробках:
- Ул. Ивана Выговского;
- Ул. Елены Телиги;
- Проспект Победы;
- Ул. Юрия Илленка;
- Проспект Степана Бандеры;
- Преспект Героев Сталинграда;
- Голосеевский проспект;
- Ул. Васильковская;
- Бульвар Дружбы Народов;
- Проспект Валерия Лобановского.
Что происходит в центре?
В центре города ситуация еще хуже из-за митингов. Участники акций протеста перекрыли Владимирский проезд и время от времени пропускают только троллейбусы.
Прилегающие к этому проезду улицы – Владимирская и Большая Житомирская – тоже застыли в пробках.
Также "стоят" такие участки:
- Ул. Саксаганского;
- Проспект Победы;
- Ул. Басейная;
- Ул. Большая Васильсковская;
- Ул. Антоновича;
- Ул. Круглоуниверситетская;
- Ул. Ярославов Вал;
- Ул. Прорезная;
- Ул. Крещатик.
Левый берег
Пока проезды по главным улицам не застыли в пробках. На Троещине небольшие тянучки начались на проспекте Романа Шухевича, Маяковского, улицах Закревского и Оноре де Бальзака.
На Воскресенке пробки на улицах Курнатовского, бульваре Перова и улице Братиславской.
В Днепровском районе ситуация куда сложнее. Проезд осложнен на таких участках:
- Ул. Гната Хоткевича;
- Харьковское шоссе;
- Ул. Привокзальная;
- Ул. Анны Ахматовой;
- Ул. Тростянецкая;
- Днепровская набережная.
Ситуация на мостах
По состоянию на 17:30 проезд затрудненный по всех автомобильных мостах – пробки на дороге по направлению с правого на левый берег.
Серьезнее всего ситуация на Северном мосту – там образовались огромные пробки и на подъездах к переправе. Также пробки есть у моста Патона.
На Столичном шоссе у Южного моста большая тянучка, сам мост тоже в пробках.