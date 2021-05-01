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Киев сегодня выходит из локдауна: что запрещено

1 мая, 07:40

Ольга Кравченко

Сегодня возобновят работу общественный транспорт, ТРЦ, рынки, спортзалы и др.

В Киеве с сегодняшнего дня, 1 мая, отменяется красная зона. Однако, на территории столицы будет действовать ряд запретов.

Об этом сообщают в КГГА.

Так, уже сегодня возобновил работу в обычном режиме, но с соблюдением противоэпидемических ограничений, общественный транспорт. Начнут работать учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, заведения общественного питания, спортивные залы и фитнес-центры.

А уже с 5 мая восстановят учебный процесс.

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Запреты, установленные для оранжевой зоны:

Ранее мы писали, что еще две области выходят из красной зоны карантина.

Также напомним, в Украине прирост новых случаев COVID-19 за сутки уменьшился. Ситуация с коронавирусом улучшается, за последние сутки выздоровело вдвое больше людей, чем заболело.

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Киев карантин запреты красная зона локдаун

Источник: Сегодня

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