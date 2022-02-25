Киевлян попросили проверить метки российских военных на многоэтажках

Метки на многоэтажках могут помогать оккупантам / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве жители многоэтажек должны срочно проверить крыши на наличие российских меток.

Об этом сообщает прессслужба КГГА.

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"Городские власти обращаются к жителям многоэтажных домов, имеющих доступ к выходу на крышу, с просьбой срочно проверить крыши на наличие меток. В случае если будут обнаружены какие-то отметки – просим засыпать их землей или чем-то накрыть", – говорится в сообщении.

Удар по Киеву

Утром 25 февраля российские наемники начали стрелять по Киеву. Противовоздушная оборона сбила над столицей летательный аппарат России. В результате возник сильный пожар в одном из домов по улице Кошица, 7а. По предварительным данным, трое раненых, один из них в тяжелом состоянии. Скорые везут людей в больницы.

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