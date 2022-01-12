Киевлян предупредили об опасности! Чего ждать от погоды завтра (карта)

В столице прогнозируют холодную погоду из-за ветра / Коллаж "Сегодня"
В Киеве завтра, 13 января, будет холодно. Также жителей столицы предупреждают о сильном ветре.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
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Ночью в городе температура воздуха будет колебаться от -15 до -19 градусов. Днем столбики термометров покажут до -4 градусов.
"Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода", – добавила Наталия Диденко.
Погода в Украине на Крещение
В Украине на Крещение не будет сильных морозов. В некоторых регионах 19 января стоит ожидать мокрый снег, а также солнце.
В столице температура воздуха днем будет -4 градуса, а вот ночью опустится до -8. Во Львове в этот день столбики термометров поднимутся максимум до 0 градусов.
В Харькове 19 января в городе днем температура воздуха опустится до 4 градусов мороза. Теплее всего будет в Одессе. Там синоптики прогнозируют до 2 градусов тепла.
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