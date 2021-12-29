Киевлян предупредили про опасность из-за погоды. Чего ждать завтра (карта)

Погода в Киеве на 30 декабря / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 30 декабря, в Киеве прогнозируют гололедицу, а вот осадков ждать не стоит.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Детали

В столице завтра днем температура воздуха опуститься до 4 градусов мороза. Ночью столбики термометров покажут 8 градусов мороза.

"31 декабря и 1 января ожидается оттепель и небольшие "плюсы". Периодически будет мокрый снег и дождь", – добавила синоптик.

Погода в Украине на 30 декабря. Фото: Наталии Диденко

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Украину накрыла непогода

Вчера, 28 декабря, в Украине бушевала непогода. Из-за нее несколько населенных пунктов остались без тепла и света. Сегодня, 29 декабря, в стране еще остались последствия. Машины застревают в снегу, а также отменяются рейсы автобусов.

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